Grünsfeld: Polizei erschießt Mann nach Zerstörungsfahrt

Neben einem Autohaus in Tauberbischofsheim wurde der Bagger gestoppt.

Ein Mann hat am Silvesternachmittag einen Bagger im Main-Tauber-Kreis in seine Gewalt gebracht und damit Gebäude und Fahrzeuge zerstört. Anschließend lieferte er sich eine kilometerweite Verfolgungsjagd mit der Polizei, bei der drei Beamte verletzt wurden. Nach mehr als 50 Minuten Zerstörungsfahrt stoppte die Polizei den Fahrer mit Schüssen, der Mann starb noch vor Ort.

Polizei schoss immer wieder auf Bagger

Nach Polizeiangaben brauchte der Mann den Bagger gegen 13:30 Uhr in der Stadt Grünsfeld in seine Gewalt, auf dem Gelände einer Baufirma. Dort beschädigte er Gebäude und Fahrzeuge. Eine Sprecherin berichtete, er habe das komplette Bauinventar zerstört.

Auf Videos, die im Netz kursierten, war ein gelber Bagger zu sehen, der durch eine Ortschaft fuhr, an einer Tankstelle vorbei, auch Schüsse waren zu hören. Auf einem weiteren Video sah man, wie der Bagger sich immer wieder um die eigene Achse drehte, Beamte umkreisten das Gefährt und feuerten Schüsse ab.

Hintergrund der Fahrt unklar - drei Polizisten leicht verletzt

Gegen 14:22 Uhr, so die Polizei, endete die Verfolgungsjagd. Der Mann sei an Ort und Stelle reanimiert worden, aber trotzdem an seinen Verletzungen gestorben. Es bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, sagt eine Sprecherin.