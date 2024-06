Hamburger Polizei schießt auf Mann mit Spitzhacke

Zu dem Zwischenfall in dem Vergnügungsviertel kam es am Rande der Feiern zur Fußball-Europameisterschaft . Kurz zuvor gab es in St. Pauli wegen des EM-Spiels Niederlande gegen Polen einen Marsch von Zehntausenden niederländischen Fans. Ein Zusammenhang mit dem Spiel bestand nach Angaben eines Polizeisprechers aber nach ersten Erkenntnissen nicht.