Wachsende Armut: Sozialkaufhäuser beklagen Diebstähle

"Umkleide-Lounge" im Sozialkaufhaus Karlsruhe

In den Umkleiden seien Preisschilder umetikettiert oder ganz entfernt worden. Nun gibt es bei der Diakonie in Karlsruhe statt Umkleiden eine sogenannte Umkleide-Lounge - eine Wand mit Spiegel und Sitzgelegenheiten, aber ohne Vorhang. Bevor es diese Lounges gab, hätten die täglichen Umsatzverluste mehr als 600 Euro betragen, sagt der Bereichsleiter Beschäftigung, Marc Beck.

Eine professionelle Diebstahlsicherung rechne sich wegen der Kosten nicht. Die Läden müssten sich selbst tragen und seien auf die Umsätze angewiesen. Überschüsse flössen in andere diakonische Projekte. Beck zufolge ist die Hemmschwelle für Diebstähle in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Viele Täter sähen Diebstahl in Sozialkaufhäusern als nicht so schlimm an - gemäß dem Motto "die Sachen sind ja eh gespendet".