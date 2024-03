Tate-Brüder wieder festgenommen - europäischer Haftbefehl

Der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate (37) und sein Bruder Tristan (35) sind in Rumänien erneut festgenommen worden - aufgrund eines europäischen Haftbefehls, den Großbritannien erwirkt hatte. Das berichtete die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax am Dienstag unter Berufung auf die Polizei. Die Brüder sind in Rumänien wegen Menschenhandels und Ausbeutung junger Frauen angeklagt