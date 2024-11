Chaosfahrt in NRW: Lkw verletzt mehrere Menschen

Nach einer Chaosfahrt über mehrere vielbefahrene Autobahnen hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Abend einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen und festgenommen. Noch ist unklar, wie hoch die Zahl der Unfallopfer und der beschädigten Autos ist.

Anhaltezeichen missachtet und in Schlangenlinien weitergefahren

Der Mann habe die Anhaltezeichen von Polizisten missachtet und sei sehr schnell und in Schlangenlinien weitergefahren. Er sei über mehrere Autobahnen bis in den Bereich Wuppertal gelangt, dort sei seine Fahrt schließlich geendet. Wie genau die Chaosfahrt endete, könne er noch nicht sagen, erklärte Fiebig. "Aber den Mann hinter dem Steuer haben wir jetzt sicher, der ist in Obhut."