Nach verheerenden Bränden: Los Angeles plant Wiederaufbau

Rosewood musste plötzlich mit ihrer Familie flüchten und praktisch alles zurücklassen. Ähnlich erging es in den vergangenen Tagen vielen anderen. Die von den Feuern zerstörten Flächen sind insgesamt dreimal so groß wie Manhattan. Mindestens 27 Menschen kamen ums Leben, mehr als 12.000 Gebäude wurden zerstört.

Wiederaufbau kann Jahre dauern

Die Gebiete, in denen die Brände inzwischen gelöscht werden konnten, gelten weiter als gefährlich. All diejenigen, die gerne nachsehen würden, was von ihren Häusern übriggeblieben sei, müssten sich noch mindestens eine Woche gedulden, erklärten die Behörden am Donnerstag.