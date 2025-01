Brände in Los Angeles: Mit Hunden auf der Suche nach Opfern

Leichenspürhunde durchsuchen die Trümmer der vom Palisades Fire zerstörten Strandhäuser entlang des Pacific Coast Highway in Malibu.

Vor dem Eintreffen weiterer gefährlicher Winde haben Suchtrupps in Los Angeles mit Hunden nach weiteren Opfern der Brandkatastrophe in der US-Westküstenmetropole mit mindestens 24 Toten gesucht.

Warnung vor neuen Winden

In Los Angeles wurden in den vergangenen Tagen wieder stärkere Winde vorhergesagt. Diese könnten die Brände neu anfachen und das Löschen aus der Luft unmöglich machen.

In den Brandgebieten gingen die Einsatzteams mit Leichenspürhunden von Grundstück zu Grundstück.

Für 90.000 Menschen weiter Evakuierungsanordnungen

Sieben Tage nach Ausbruch der Brände gelten noch immer Evakuierungsanordnungen für mehr als 90.000 Menschen. Dennoch begann mancherorts wieder der Alltag: Für hunderttausende Kinder öffneten die Schulen wieder ihre Türen - wenngleich beschädigte Schulen und solche in Evakuierungszonen weiter geschlossen blieben.

Die Nationalgarde unterstützt die Kräfte vor Ort im Kampf gegen die Flammen. Doch "die Bedingungen sind so schlecht, wie sie nur sein können", sagt ZDF Korrespondent David Sauer.

Auch ein Spiel der Los Angeles Lakers, dem beliebten Basketballteam der Millionenmetropole, fand am Montagabend statt.

Der kanadische Popsänger The Weeknd sagte wegen der verheerenden Brände unterdessen ein Konzert ab und verschob die Veröffentlichung seines neuen Albums, wie er auf Instagram mitteilte.

Die Promis aus Hollywood sammeln Spenden für die Opfer der Brände in Kalifornien. Schauspielerin Jamie Lee Curtis verkündet auf Instagram, 1 Million Dollar gespendet zu haben.

Etwa 12.000 Gebäude sind nur noch Ruinen

Zugleich sorgten die Wettervorhersagen für erneute Befürchtungen. Dem US-Wetterdienst NWS zufolge entwickeln sich in der Region "extrem kritische Brandwetterbedingungen", die bis Mittwoch anhalten sollen.

In Teilen der Verwaltungsbezirke Los Angeles und Ventura wehten bereits Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern. Diese "extremen und gefährlichen Bedingungen" würden nicht nur die Bekämpfung der aktuellen Brände erheblich erschweren, sondern auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich neue Feuer entzündeten, warnte der Wetterdienst.

Es ist ein Wettlauf mit der Zeit: In Los Angeles versuchen tausende Feuerwehrleute weiter, die heftigen Brände einzudämmen. Doch die Winde gewinnen wieder an Kraft - und damit droht neue Gefahr.

Der im noblen Stadtteil Pacific Palisades ausgebrochene Brand hatte sich am Wochenende weiter ausgebreitet, inzwischen haben die Flammen 9.700 Hektar Land verzehrt. Die Feuerwehr dämmte bislang 14 Prozent des Brandes ein. Das "Eaton Fire" in und um die Vorstadt Pasadena hatte sich über rund 5.670 Hektar ausgebreitet und war zu einem Drittel eingedämmt. Insgesamt haben die Feuer 12.000 Gebäude in Ruinen verwandelt.