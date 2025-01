Brände in Los Angeles: Auch viele Promis sind betroffen

Im Westen von Los Angeles breitet sich ein Waldbrand rasant aus. Etwa 30.000 Menschen mussten laut Behörden in Sicherheit gebracht werden, die Feuerwehr kämpft gegen das Inferno. 08.01.2025 | 0:24 min



Die Menschen fliehen. Sie beten. Sie sind fassungslos. Aktuell pflügen Brände unweit von Los Angeles durch Wohngebiete, in denen auch Prominente in Luxusvillen leben. Viele von ihnen mussten bereits ihre Häuser verlassen.

Unter ihnen ist Hollywood-Star James Woods ("Es war einmal in Amerika"), der seine Follower auf X mitnahm. Am Dienstag postete er mehrere Videos, die Brände in seiner Nachbarschaft zeigten. Ein weiteres zeigt, wie das Feuer an der Terrasse seines Hauses leckt.

Mittlerweile hat sich der 77-jährige Schauspieler in Sicherheit gebracht, doch das Erlebte hat ihn mitgenommen. "Alles auf einmal zu verlieren, ist eine Prüfung für die Seele", schreibt Woods. Der Verlust seines Zuhauses fühle sich an, als würde er einen geliebten Menschen verlieren.

Schwere Brände nahe Los Angeles: Ralf Moeller betroffen

Auch der deutsche Schauspieler Ralf Moeller ("Gladiator") ist von den verheerenden Bränden betroffen. Auf Instagram zeigte der 65-Jährige große Rauchschwaden, die von seinem Balkon aus zu sehen sind. Am Dienstagnachmittag erklärte er in einem Live, dass er sicherheitshalber die Koffer packen werde - "you never know" (zu Deutsch: Man weiß nie"). Es könne jederzeit passieren, dass auch er evakuiert werde.

Wie die "Bild" berichtet, musste Moeller in der Nacht seine Wohnung verlassen und in ein Hotel umziehen.

"Police Academy"-Star hilft bei Evakuierung

Steve Guttenberg wurde weltberühmt mit der Komödien-Reihe "Police Academy" und sprang echten Polizisten und Feuerwehrleuten zur Seite. Der Schauspieler half dabei, verlassene Autos auf den Straßen rund um das betroffene Gebiet in Pacific Palisades wegzufahren, um Einsatzfahrzeugen Platz zu machen. Dabei machte der 57-Jährige herzzereißende Beobachtungen, wie er auf CNN berichtete.

Ich half Menschen in Rollstühlen. Ihre Füße haben über den Boden geschleift. Da waren Mütter, die hysterisch waren, Panikattacken hatten, weil sie ihre Familien nicht rechtzeitig hinausgebracht hatten und sich Sorgen machten. Kinder weinten. „ Steve Guttenberg, Schauspieler

Guttenberg wird in den sozialen Medien für seinen Einsatz als Held gefeiert.

Zahlreiche Hollywood-Termine mit Promi-Gästen abgesagt

Die Beeinträchtigungen sind nicht nur auf die Bewohner von Pacific Palisades beschränkt. Mehrere Termine wurden abgesagt. Dazu gehörten die großen Premieren der Filme "Wolf Man" und "Unstoppable", an denen unter anderem Jennifer Lopez und Julia Garner hätten teilnehmen sollen.

Eigentlich hatte die Schauspieler-Gewerkschaft SAG vor, die Nominierten für ihre Preisverleihung am 23. Februar in einem Livestream am Mittwoch zu verkünden. Diese wurde aufgrund der Feuer abgesagt. Die Liste mit den Nominierten werde in einer Pressemitteilung verkündet.