Waldbrand in Malibu außer Kontrolle - auch Promis flüchten

In dem kalifornischen Küstenort Malibu sind die Flammen eines Waldbrandes aus dem hügeligen Hinterland bis an die Strände vorgedrungen. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung wurde die berühmte Küstenstraße Pacific Coast Highway streckenweise gesperrt.

Tausende Anwohner waren über Nacht aus den betroffenen Gebieten geflüchtet. Entlang der brennenden Pazifikküste kämpften mehr als 700 Feuerwehrleute gegen den rasch um sich greifenden Waldbrand an. Berichte über Verletzte oder Tote gab es zunächst nicht.

Evakuierungen angeordnet

Das "Franklin Fire" war am späten Montagabend (Ortszeit) ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte es sich schnell auf eine Fläche von mehr als 1.100 Hektar ausgebreitet. Zunächst gelang es nicht, die Flammen einzuzingeln.

In großen Teilen von Malibu wurden Evakuierungen angeordnet oder Warnungen erlassen. Über Schäden machten die Behörden zunächst keine Angaben. Auf Fotos und Videos der Nachrichtensender waren aber brennende und verkohlte Häuser zu sehen.

In dem Gebiet befindet sich auch die Pepperdine University. Studenten und Mitarbeiter wurden aufgerufen, sich in einem Schutzraum einzufinden. Schulen blieben am Dienstag geschlossen.