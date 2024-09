Balkan erlebt Rekord-Sommer - Waldbrände, Hitzewellen, Dürre

In Dutzenden Ortschaften in Serbien traf die Dürre massiv die Trinkwasserversorgung . Soldaten transportierten Wassertanks in die Berge im Südwesten des Landes, um durstiges Vieh und Pferde zu versorgen. Im Norden trocknete der Salzsee Rusanda vollständig aus, dessen Schlamm für medizinische Zwecke genutzt wird. Der See wurde zu einer grauen mondähnlichen Fläche. "Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Aber noch nie so wie dieses Jahr", sagt Jovica Mudric vom dortigen Gesundheitszentrum, "Ich weiß, jeder mag den Sommer, aber wir könnten etwas Regen gebrauchen."