Heftige Waldbrände wüten rund um Los Angeles

In Kalifornien in den USA ist es erneut zu Waldbränden gekommen. Durch die Feuer wurden bereits mehrere Tausend Hektar Land zerstört und Hunderte Familien zur Flucht gezwungen.

Bei Los Angeles hat sich ein Waldbrand rasend schnell ausgebreitet und Dutzende Häuser zerstört. Wie die Behörden im US-Bundesstaat Kalifornien mitteilten, hat das sogenannte Bridge Fire, das am Sonntag in den Bergen nördlich von Los Angeles ausgebrochen war, die Ortschaften Wrightwood und Mount Baldy sowie ein Skigebiet erfasst.

Mindestens 33 Häuser und mehrere Ferienhäuser wurden zerstört. Die Behörden ordneten umfangreiche Evakuierungan an. "Wir leben in der Schlucht. Das Feuer kam direkt dorthin und wir konnten nichts mitnehmen", sagte die Anwohnerin Jenny Alaniz im Lokalsender KTLA.

Ein AFP-Journalist sah in Wrightwood verkohlte Überreste von Häusern und Fahrzeugen. Das Feuer war im Angeles National Forest nördlich von Los Angeles ausgebrochen und hatte eineinhalb Tage später schon eine Fläche von 1.600 Hektar erfasst. In der Nacht dann breitete sich das Feuer dann explosionsartig aus: Am nächsten Tag brannten schon 49.000 Hektar.