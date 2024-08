Wie Griechenland sich gegen Waldbrände wappnet

In Griechenland ist wegen extremer Trockenheit und starker Winde ein Großbrand ausgebrochen, der immer mehr Regionen erreicht. 12.08.2024 | 3:42 min

Nordöstlich von Athen brennen die Hügel: Großfeuer mit bis zu 25 Metern hohen Flammen rücken der Stadt immer näher, Siedlungen und Krankenhäuser am Stadtrand wurden bereits geräumt. Starke Winde fachen auch in anderen Landesteilen Brände an, sodass Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Der Wind soll in den kommenden Stunden weiter zunehmen.

Das würde die Brände verschlimmern, sagt Theodore Giannaros, Forscher am Nationalen Observatorium von Athen laut der Tageszeitung Ekathimerini: "Wir haben einen sehr schwierigen Tag vor uns".

In Griechenland breiten sich mehrere Waldbrände rasant schnell aus. Wie die Feuerwehrleute sie bekämpfen können, berichtet ZDF-Korrespondent Andreas Postel aus der Nähe von Athen. 12.08.2024 | 1:16 min

Mega-Programm zur Vorbeugung und Brandbekämpfung

Solche Extrembrände hatte man befürchtet, nachdem der letzte Winter besonders warm war, es im Frühling in weiten Teilen Griechenlands nicht regnete. Bereits am Jahresanfang hatte daher der für Zivilschutz zuständige Minister Vassilis Kikilias gewarnt: "Selbst ein Funke kann Vernichtung und Zerstörung anrichten."

Nach dem tödlichen Feuerinferno im Küstenort Mati im Jahr 2018 und den unkontrollierten Waldbränden in 2021 hat Griechenlands Regierung ein Frühwarnsystem eingerichtet, mit dem Bewohner per Textnachricht gewarnt werden. Inzwischen hat sie vor allem ein 2,1 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm verabschiedet - das größte, dass es jemals im Zivilschutz des Landes gab. Die EU hilft mit einem Darlehen von insgesamt 595 Millionen Euro.

In einigen Regionen Griechenlands kämpfen Feuerwehrleute gegen Waldbrände. Die höchste Gefahrenstufe gilt für weite Teile des Landes, viele Orte bei Athen wurden evakuiert. 12.08.2024 | 1:24 min

Griechenland holt neue Löschflugzeuge

Sieben leistungsfähige neue Löschflugzeuge werden zusätzlich angeschafft, Feuerwehr und Zivilschutz sollen die Brandbekämpfung künftig aus 13 mobilen Kommandozentralen koordinieren, die mit neuster Technologie und Beobachtungs-Drohnen ausgestattet sind.

200 Millionen Euro fließen zudem in ein Programm zur Waldbewirtschaftung, um Brandschneisen anzulegen und brandgefährliches trockenes Unterholz in den Wäldern zu entfernen - vor allem denen, die nicht bewirtschaftet werden. Wer unbebaute Grundstücke in Orten besitzt, muss die von Gestrüpp, Unterholz oder vertrockneten Blättern säubern - oder muss zahlen, wenn Behörden das übernehmen.

Seit Juni ist zudem ein Gesetz in Kraft getreten, das unter anderem die Strafen für Brandstiftung drastisch erhöht. Schwere Brandstiftung kann mit bis zu 20 Jahren Haft und einer Geldstrafe bis zu 200.000 Euro geahndet werden. Schon bei fahrlässiger Brandstiftung gibt es bis zu zehn Jahren Haft - also etwa, wenn eine weggeworfene Zigarette oder Funkenflug beim Schweißen in der Garage einen Brand auslöst.

Klimawandel erhöht Brandgefahr in ganz Südeuropa

Der Klimawandel trifft Griechenland besonders: Die Niederschlagsmenge ist insgesamt letzten Jahren um zwölf Prozent zurückgegangen, auf den Inseln regnet es zum Teil um ein Fünftel weniger. Im Sommer mehren sich dazu lange Perioden mit extrem hohen Temperaturen - eine Kombination, die die Waldbrandgefahr erhöht.

Auch Italien leidet unter einer solchen Hitzewelle, verzeichnet unkontrollierte Waldbrände im Süden. Hier versuchen Forstbehörden seit Jahren, mit Brandschneisen und deutlich lockeren Neupflanzungen zu verhindern, dass Waldbrände außer Kontrolle geraten.

Im Süden Frankreichs, wo ebenfalls in den letzten Jahren große Waldbrände gewütet haben, wird in einem Wald-Wetterbericht vor möglichen Bränden gewarnt, per Drohnen überwachen Forstbeamte gefährdete Gebiete, um Feuer schnell zu entdecken.

Aufgrund einer starken Hitzewelle sind in Spanien in der Provinz Aragón mehrere Waldbrände ausgebrochen. In der Region erreicht die Temperatur aktuell Höchstwerte bis 44 Grad. 25.07.2024 | 0:20 min

Hitzewelle in Griechenland hält an

Es sei die kritischste Woche Griechenlands, sagte der Zivilschutzminister am Montag. Denn auch für die nächsten Tage sagt der Wetterdienst Höchsttemperaturen voraus, die Winde haben bisher nicht nachgelassen.