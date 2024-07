Waldbrände in Kalifornien: Mehr als 25.000 Menschen fliehen

In den kommenden Tagen steht in weiten Teilen der USA die nächste Hitzewelle bevor. In Kalifornien werden Temperaturen von bis zu 46 Grad Celsius erwartet. Der US-Wetterdienst warnt für das lange Wochenende nach dem Unabhängigkeitstag für den Westen, den Süden und Teile der Ostküste der USA vor "rekordverdächtiger und gefährlicher Hitze". Für fast 150 Millionen Menschen in 21 Bundesstaaten gelten Hitzewarnungen. Der Wetterdienst erwartet Dutzende Hitzerekorde, was bei Anfang Juli eine "Seltenheit" sei.