Schule in Rösrath bei Köln nach Mpox-Ausbruch geschlossen

Die Förderschule in Rösrath bleibt bis nach den Weihnachtsferien zu (Archivbild).

Die Schülerinnen und Schüler einer Förderschule in Rösrath bei Köln sind ab sofort bis zum Beginn der Weihnachtsferien Ende der Woche im Distanzunterricht. Grund ist das Auftreten von Infektionen mit der neuen Variante des Mpox-Virus , wie der zuständige Rheinisch-Bergische-Kreis in Nordrhein-Westfalen mitteilte.

Vier Familienmitglieder infiziert

Am Wochenende war bei einer Familie aus dem Landkreis zunächst ein Fall der früher als Affenpocken bezeichneten Mpox bekannt geworden. Vermutlich bei einer Reise nach Afrika habe sich das Familienmitglied mit der Klade 1b des Mpox-Virus infiziert.

Inzwischen sei das Virus bei drei weiteren Familienmitgliedern, darunter zwei Kinder, nachgewiesen worden. Das Gesundheitsamt des Kreises habe daraufhin in enger Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) Kontaktpersonen ermittelt und informiert.

Mpox-Variante im Oktober erstmals in Köln nachgewiesen

Im Oktober war erstmals eine Infektion mit der neuen Mpox-Variante Klade 1b bei einem Mann in Köln nachgewiesen worden, nachdem dieser laut Behörden von einer Afrikareise zurückgekehrt war. Nach Angaben des RKI gab es in der Zwischenzeit keine weiteren Nachweise in Deutschland.