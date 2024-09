Schutz vor dem Mpox-Virus: Singapur verschärft Maßnahmen

Bereits in der Covid-19 Pandemie ist Singapur durch sein vergleichsweise drastisches Handeln zur Eindämmung des Virus aufgefallen. Dazu zählten strikte Quarantäne- und Isolationsmaßnahmen. Für die Einreise brauchte man einen singapurischen Pass oder eine Aufenthaltserlaubnis. Nach Einreise standen auch 2-3 Wochen Quarantäne in staatlichen Einrichtungen an. Die strengen Auflagen hatten damals in Singapur Erfolg und halfen dabei, die Infektionszahlen niedrig halten. Im Interview erklärte Gesundheitsminister Ong, dass ein vergleichbarer Ausbruch wie bei Covid-19 unwahrscheinlich sei - wegen der zu Covid-19 niedrigeren Reproduktionsrate. Doch das Land will sichergehen und sich schützen - und die Kontrollen verringern das Risiko, dass Mpox in Singapur zur Gefahr wird.