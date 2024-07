Klimawandel: Warum mehr Infektionskrankheiten drohen

... studierte Geoökologie an der Universität Bayreuth. Seit mehr als 15 Jahren forscht sie zu Stechmücken und den von diesen übertragenen Krankheiten. Ihr Ziel: die Zusammenhänge zwischen biologischer Vielfalt, Klimawandel und der Gesundheit von Menschen und Tieren besser zu verstehen.



Diese Themen bringt sie auch in die Lehre der Masterstudiengänge "Global Change Ecology" und "Environment, Climate Change and Health" an der Universität Bayreuth ein. Aktuell arbeitet sie zusammen mit über 180 Kollegen am IPBES-Bericht zu Verknüpfungen zwischen Biodiversität, Wasser, Nahrung und Gesundheit ("Nexus"), der im Dezember dieses Jahres von den über 140 Mitgliedsländern verabschiedet werden soll.