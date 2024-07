DWD: So viel Regen wie seit 140 Jahren nicht

Deutschland erlebt den nassesten Jahreszeitraum seit Messbeginn der Wetteraufzeichnungen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine bundesweiten Messstationen ausgewertet und festgestellt: Noch nie seit 1881 gab es in Deutschland so niederschlagsreiche zusammenhängende zwölf Monate wie im Zeitraum Juli 2023 bis Juni 2024.

In Dortmund ist das Achtelfinale der DFB-Elf wegen Gewitter mit Starkregen vorübergehend unterbrochen worden. Wo es in der Nacht noch kracht und wer aufatmen kann.

Einzeln war keiner der vergangenen zwölf Monate als Rekordmonat aufgefallen, erklärt der Leiter der Hydrometeorologie des DWD, Frank Kaspar. Der Rekord ergibt sich nur gemittelt. In der Summe fielen in diesem Zeitraum über Deutschland rund 1.070 Litern pro Quadratmeter. Im Vergleich dazu beträgt der vieljährige Mittelwert der Referenzperiode 1961 bis 1990 rund 789 Liter pro Quadratmeter im Jahr.

Trockenheit durch feuchte Periode abgelöst

Heftige Gewitter und Unwetter

Auch am Wochenende hatte es in mehreren Regionen Deutschlands wieder zum Teil heftige Gewitter mit Regen gegeben. Sie richteten jedoch keine größeren Schäden an. Das sagten Polizeisprecher in mehreren Bundesländern übereinstimmend.