Panda-Nachwuchs in Berlin: Erster Auftritt für Zwillinge

Erster großer Auftritt für die Panda-Zwillinge im Berliner Zoo: In gemütlicher Schlafposition hat sich eines der beiden Jungtiere gelassen den zahlreichen Kameras der Pressevertreter präsentiert.

Panda-Zwillinge bekommen deutsche Spitznamen

Hinter der Glasscheibe des Panda-Geheges räkelte sich das fast zwei Monate alte Jungtier genüsslich in seinem Bett und zuckte leicht im Schlaf. Das Weibchen hat mittlerweile das typische Panda-Muster und ist in etwa so groß wie ein größeres Kaninchen. "Das sind die süßesten Hopser, die man sich vorstellen kann", sagte Zoodirektor Andreas Knieriem, sichtlich bewegt.