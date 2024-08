Berliner Zoo freut sich über doppelten Panda-Nachwuchs

Panda-Geburt: Expertin führte Hormonanalysen durch

Sie hat bereits mehrere Geburten bei Großen Pandas begleitet und führte alle vier Stunden Hormonanalysen anhand von Urinproben durch. Dadurch habe sie das Zeitfenster der Geburt sehr zuverlässig vorausgesagt, wie der Zoo mitteilte. "Frau Wauters hat wieder einmal recht behalten mit dem Geburtstermin", teilte Knieriem mit. Selbst ihn überrasche es immer wieder, auf was für einem hohen Stand die Forschung in solchen Hormonanalysen inzwischen sei.

Hilfe aus China für die Berliner Zoo-Mitarbeiter

Zwei Kolleginnen aus der chinesischen Chengdu Panda Base stehen dem Zoo bei der Versorgung der Jungtiere zur Seite. Die Kolleginnen hätten bei etwa 20 Geburten im Jahr viel mehr Erfahrung, so der Zoo. Gemeinsam mit dem Team des Zoos überwachen die beiden den Inkubator und die Temperatur der Babys, sie messen und wiegen sie - "wie man es von einer Babystation in einem Berliner Krankenhaus kennt". Der Inkubator sei eine Spende der DRK Kliniken gewesen.

Meng Meng war am 26. März künstlich besamt worden. Am 11. August wurden dann per Ultraschall zwei Herzschläge festgestellt - und nur elf Tage später kamen die Jungtiere zur Welt. Die Tragzeit betrug laut Zoo 149 Tage. Die erste Zeit werden Meng Meng und die Kleinen im rückwärtigen Bereich des Pandastalls verbringen, sie sind erst einmal nicht für Zoobesucher zu sehen. Panda-Vater Jiao Qing ist, wie in der Natur üblich, nicht an der Aufzucht beteiligt, ihn können Besucher im Panda Garden sehen.