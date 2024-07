Peru: Busunglück fordert 26 Menschenleben

An Bord des verunglückten Busses sollen sich rund 40 Menschen befunden haben. Quelle: AFP

Beim Sturz eines Busses in eine Schlucht im Süden von Peru sind am Dienstagmorgen mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Den jüngsten Erkenntnissen zufolge seien zudem 14 Menschen verletzt, gab ein Behördenvertreter an.

Das Fahrzeug war den Angaben nach auf dem Weg von Lima in die Andenregion Ayacucho, als es am frühen Morgen eine 200 Meter hohe Klippe hinabstürzte. Die Polizei schließe nicht aus, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. An Bord des Busses sollen sich rund 40 Menschen befunden haben.

Angehörige der Unfallopfer hoffen auf Informationen vor dem Mariscal-Krankenhausin in Ayacucho. Quelle: AFP

Schwieriges Terrain erschwert Rettungsarbeiten

Das Gebiet sei für die Rettungskräfte sehr schwer zugänglich, sagte der Behördenvertreter weiter. Eine Untersuchung sei im Gange, um die Unglücksursache herauszufinden. Auf derselben Straße waren im vergangenen Mai bei einem anderen Busunglück 17 Menschen zu Tode gekommen.

Schwere Busunfälle gibt es in Peru immer wieder: 2018 starben mindestens 44 Menschen, als der Bus von der berühmten Fernstraße Panamericana abkam und in eine Schlucht stürzte. 22.02.2018 | 0:17 min

Auf den kurvenreichen Straßen in den Bergregionen Perus kommt es häufig zu Unfällen, weil zu schnell gefahren wird, die Straßen in einem schlechten Zustand sind, es an Verkehrsschildern mangelt und Regeln oft nicht beachtet werden. Im vergangenen Jahr starben in Peru insgesamt mehr als 3.130 Menschen durch Verkehrsunfälle.

