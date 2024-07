Frankreich: Abbé Pierre soll Frauen sexuell belästigt haben

Der in Frankreich sehr bekannte und beliebte katholische Priester Abbé Pierre, Gründer der Hilfsorganisation Emmaüs, wird von mehreren Frauen sexueller Gewalt beschuldigt. Insgesamt sieben Frauen hätten dem 2007 verstorbenen Geistlichen sexuelle Gewalt oder Belästigung vorgeworfen, teilten die Hilfsorganisation Emmaüs und die Stiftung Abbé Pierre am Mittwoch mit.

Erklärung: "Unerträgliche Handlungen"

Die Organisationen veröffentlichten dazu einen achtseitigen Bericht einer Expertengruppe. In der Erklärung heißt es:

Weiter ist zu lesen: "Wir wissen, dass diese unerträglichen Handlungen Spuren hinterlassen haben, und wir stehen an der Seite der Betroffenen."

Abbé Pierre: Junge Frauen an die Brust gefasst?

Bislang habe sich keine der Frauen an die Justiz gewandt. Die Taten ereigneten sich nach dem Expertenbericht zwischen dem Ende der 70er Jahre und 2005. Eine der Frauen war zum Tatzeitpunkt 16 oder 17 Jahre alt gewesen. Der Geistliche, der in ihrer Familie regelmäßig zu Gast war, sei ihr gegen ihren Willen an die Brüste gegangen und habe ihr einen Zungenkuss aufgezwungen.