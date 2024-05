Hilfe-Telefon zu Missbrauch: 50.000 Gespräche in zehn Jahren

Immer mehr Betroffene wenden sich an das Hilfe-Telefon bei sexuellem Missbrauch. Im ZDF-Morgenmagazin erklärte die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, es gebe monatlich rund 500 Telefongespräche sowie 250 Online-Beratungen. "Die Tendenz ist steigend." Insgesamt gab es in den vergangenen zehn Jahren - seit Bestehen des Hilfe-Telefons - rund 50.000 Beratungen.

Das Hilfe-Telefon wird durch die Missbrauchsbeauftragte gefördert. Der Verein N.I.N.A., eine nationale Informations- und Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend, hat die Trägerschaft übernommen.

Berater und Beraterinnen "psychologisch" ausgebildet

Das Beratungsangebot sei zunächst vor allem von Betroffenen genutzt worden, erklärte Claus. Mittlerweile wendeten sich aber immer mehr Menschen an das Telefon, die in ihrem Umfeld von möglichem Kindesmissbrauch erführen und unsicher seien, wie sie helfen könnten. In solchen Fällen solle man nicht allein handeln oder sofort die Polizei einschalten.