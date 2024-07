Mailand: Flughafen soll Silvio Berlusconis Namen tragen

Mailands Bürgermeister kritisiert Entscheidung

Heimatstadt des Populisten Berlusconi

Der Bau- und Medienunternehmer wurde 1936 in Mailand geboren. In den 1990er Jahren gründete er seine eigene Partei Forza Italia und wechselte in die Politik. Trotz einer Serie von Affären und Skandalen war der Rechtspopulist viermal Ministerpräsident - zuletzt 2011. Er verknüpfte Politik und Wirtschaft geschickt zum eigenen Vorteil. Er besaß zahlreiche Zeitungen und Sender und nutzte seine Position als Medienmogul politisch,- sein TV-Imperium Mediaset besaß quasi Monopolstellung.

Stadtrat pocht auf Einhaltung der Regeln

International gibt es viele Flughäfen, die die Namen von Politikern tragen: John F. Kennedy in New York, Charles de Gaulle in Paris, Franz Josef Strauß in München, Willy Brandt in Berlin. Im allgemeinen Sprachgebrauch haben sich die Bezeichnungen aber nicht überall durchgesetzt.