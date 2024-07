Comedian und Sitcom-Star Bob Newhart ist tot

Newhart starb demnach in seinem Haus in Los Angeles nach einer Reihe kurzer Krankheiten.

Emmy-Award für Gastauftritt in "Big Bang Theory"

Die Nachrichtenagentur Reuters beschreibt Newhart als einen "Meister des stammelnden, trockenen Humors". Der Comedian hatte zwei Erfolgsshows - zuerst spielte er von 1972 bis 1978 einen Psychologen in "The Bob Newhart Show" und dann von 1982 bis 1990 einen Gastwirt aus Vermont in "Newhart".

Newhart wurde neunmal für den Emmy Award nominiert, erstmals 1962 für eine Varietéshow, gewann aber erst 2013, als er den Preis für einen Gastauftritt in "The Big Bang Theory" erhielt. Newharts Live-Album "The Button-Down Mind of Bob Newhart" aus dem Jahr 1960 war ein großer Erfolg. Es war das erste Comedy-Album, das die Hitparade anführte und brachte ihm drei Grammy-Preise ein.