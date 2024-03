London: Autofahrer rammt Tor von Buckingham-Palast

Großbritannien, London: Ein Tor des Buckingham-Palasts ist notdürftig repariert, nachdem es ein Auto in der Nacht gerammt hatte.

In London ist ein Mann festgenommen worden, der mit seinem Auto das Tor des Buckingham-Palastes gerammt hat. Das Auto "kollidierte" mit dem Tor der königlichen Residenz, wie die Polizei mitteilte. Bewaffnete Beamte nahmen den Fahrer am Tatort wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung fest und brachten ihn ins Krankenhaus. Es sei bei dem Vorfall am frühen Samstagmorgen niemand verletzt worden.