Donald Trump wirbt für Fangitarren

Trump-Artikel zum Verkauf vor der New Yorker Börse in New York (Archiv) Quelle: epa

Nach einer Reihe von Fanartikeln hat der designierte US-Präsident Donald Trump nun eine Gitarrenlinie herausgebracht. Am Mittwoch postete der Republikaner Trump auf seiner Plattform Truth Social ein Foto von sich mit einer Limited Edition "45"-Gitarre, die mit einer amerikanischen Flagge und einem Adler sowie Trumps Slogan "Make America Great Again" versehen ist.

Sowohl akustische als auch elektrische Modelle sind für 1250 bis 1500 US-Dollar erhältlich. Dazu gibt es noch "Signature Edition"-Gitarren, die - mit einem Preis von 10.000 Dollar - Trumps Unterschrift tragen. Die finanzielle Beziehung zwischen Trump und den Erlösen aus den Gitarrenverkäufen blieb zunächst unklar.

Trump vermarktet zahlreiche Fanartikel

Der designierte US-Präsident vermarktet schon länger zahlreiche Produkte mit seinem Namen, darunter Bibeln, Turnschuhe oder Fotobücher.

Einige von ihnen, wie die 100.000 Dollar teuren Uhren der "Official Trump Watch Collection", wurden mit CIC Ventures LLC verbunden - einem Unternehmen, das Trump in einer finanziellen Offenlegung 2023 als Eigentümer angab.

Auf den Websiten für Artikel wie die Uhren wird darauf hingewiesen, dass die Produkte einer "bezahlten Lizenzvereinbarung" unterliegen. Ein solcher Mechanismus erlaubte es Trump, bereits lange bevor er in die Politik ging, vom Verkauf verschiedener Produkte wie Wasser, Wodka oder Steaks zu profitieren.

Am Mittwoch enthielt GetTrumpGuitars.com keine derartigen Haftungsausschlüsse und auch nicht den Namen des Unternehmens, das die Artikel verkauft. Die Datenschutzbestimmungen der Gitarrenwebseite enthalten eine Adresse in einem Vorort von Nashville für ein Ehepaar, das laut der Nachrichtenagentur AP zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme reagierte. Nachrichten an Trumps Team blieben demnach ebenfalls unbeantwortet.

