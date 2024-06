Nasa-Mission Apollo 8: "Earthrise"-Fotograf Anders gestorben

"Oh Gott! Seht euch dieses Bild da an", rief er den beiden anderen Astronauten der "Apollo 8"-Mission zu. "Hier geht die Erde auf. Mann, ist das schön!"

Anders mit Kleinflugzeug abgestürzt

Nun ist Anders tot. Er kam am Freitag ums Leben, als ein von ihm gesteuertes Kleinflugzeug nordwestlich der US-Küstenmetropole Seattle ins Meer stürzte, wie amerikanische Medien unter Berufung auf seinen Sohn Greg berichteten. Anders wurde 90 Jahre alt. Er sei allein mit dem Flugzeug unterwegs gewesen, hieß es. Der Vorfall werde von den Behörden untersucht.

Apollo 8: Heiligabend 1968 im Weltall

