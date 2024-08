Sie galt als Königin des amerikanischen Indie-Films, bekannt war sie etwa für ihre Rollen in "Eine Frau unter Einfluss" oder "Gloria": Die US-Schauspielerin Gena Rowlands ist tot. Die Künstleragentur WME, die Rowlands Sohn Nick Cassavetes vertritt, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Tod der Schauspielerin. Sie starb am Mittwoch im südkalifornischen Indian Wells im Kreise ihrer Familie, wie US-Medien berichteten. Rowlands wurde 94 Jahre alt.

Gena Rowlands litt an Alzheimer

Regisseur Cassavetes hatte im Juni mitgeteilt, dass seine Mutter seit einigen Jahren an Alzheimer leide. Er hatte Rowlands 2004 für das Liebesdrama "Wie ein einziger Tag" ("The Notebook") vor die Kamera geholt. In der Bestseller-Verfilmung spielte sie eine an Alzheimer leidende Frau in einem Pflegeheim.