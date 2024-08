"Tatort"-Augen: Horst Lettenmayer ist tot

Horst Lettenmayer, dessen Augen und Beine seit mehr als 50 Jahren im Vorspann der "Tatort"-Krimis zu sehen sind, ist tot. Der ehemalige Schauspieler und Leuchtenproduzent starb bereits am 20. Juli, wie seine Tochter Julia-Alina Lettenmayer bestätigte. Beerdigt wurde er am 31. Juli auf dem Münchner Nordfriedhof - es wäre sein 83. Geburtstag gewesen.

Sonntagsblick in deutsche Wohnzimmer

Auch am Tage seines Todes habe er noch wie üblich in der Firma gearbeitet, deren Geschäftsführung die 32-Jährige bereits übernommen hat - bislang allerdings immer noch mit ihrem aktiven Vater als Inhaber an der Seite. An seinem Todestag habe er sich aber unwohl gefühlt und sei gegen Mittag nach Hause gefahren, schilderte Julia Lettenmayer.