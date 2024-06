Justin Timberlake vorübergehend festgenommen

Popstar Justin Timberlake ist wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer auf der Insel Long Island im US-Bundesstaat New York festgenommen worden. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß.

Management äußert sich nicht

Der Sänger sollte am Dienstag (Ortszeit) in Sag Harbor einem Richter vorgeführt werden. Das geht aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft im Bezirk Suffolk County hervor. Sag Harbor liegt am östlichen Ende der Insel.

Timberlakes Management reagierte zunächst nicht auf die Bitte um Stellungnahme. Sag Harbor ist ein Küstendorf in den Hamptons, einer beliebten Sommerdestination für wohlhabende Großstädter aus der etwa 160 Kilometer entfernten Metropole New York.

Zwei Konzerte am Wochenende geplant

Als Schauspieler machte Timberlake in Filmen wie "The Social Network" (2010) oder "Freunde mit gewissen Vorzügen" (2011) von sich reden. Der zehnfache Grammy-Gewinner soll am Freitag und Samstag zwei Konzerte in Chicago geben - und zwei weitere im New Yorker Madison Square Garden in der kommenden Woche.