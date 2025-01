Marianne Faithfull gestorben

Marianne Faithfull Quelle: picture alliance / empics

Die britische Sängerin Marianne Faithfull ("As Tears Go By") ist tot. Sie starb im Alter von 78 Jahren, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Mit Kulthits wie "As Tears Go By" oder "The Ballad of Lucy Jordan" hatte sich Marianne Faithfull für immer einen Platz in der Popgeschichte gesichert. Bis vor wenigen Jahren machte Faithfull, die einst als Muse der Rolling Stones galt, noch aktiv Musik.

Marianne Faithfull und Mick Jagger Quelle: AP

Bis sie eine schwerwiegende Corona-Erkrankung stoppte, an deren Folgen die damals 76-Jährige lange litt. Zuletzt lebte sie in einem Pflegeheim in London.

Wegen der schweren Folgen ihrer Corona-Erkrankung hatten sich Ende 2023 einige Stars für das Album "The Faithful: A Tribute to Marianne Faithfull" zusammengetan, um der Sixties-Ikone die Ehre zu erweisen. Der Erlös kam Marianne Faithfull zugute, um sie "bei steigenden Gesundheitskosten zu unterstützen", hieß es. "Davon, dass man eine Ikone oder eine Muse ist, kann man keine Rechnungen bezahlen", sagte Tanya Pearson vom gemeinnützigen "Women of Rock Oral History Project", das dieses Album mitinitiiert hatte, "selbst wenn man Marianne Faithfull ist."

