US-Polizei will Tod von Matthew Perry erneut untersuchen

Der 54-jährige Schauspieler war Ende Oktober 2023 tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden. In den 90er Jahren war er durch seine Rolle als sarkastischer Witzemacher Chandler Bing in der weltweit beliebten Fernsehserie "Friends" unter anderem an der Seite von Jennifer Aniston berühmt geworden.