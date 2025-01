43. Geburtstag: ein Neustart für Prinzessin Kate

Nach ihrem letzten nervenaufreibenden Jahr startet die Prinzessin von Wales nun in ihr 43. Lebensjahr. 2025 will Kate vor allem Zeit mit ihrer Familie verbringen.

Auch wenn der 43. Geburtstag kein runder ist, ist die Aufmerksamkeit groß. In zwei Social-Media-Mitteilungen von König Charles und vor allem von Prinz William ist die Erleichterung bei den Windsors deutlich spürbar.

Beispiellos, dass sich ein Mitglied der britischen Königsfamilie öffentlich so persönlich und emotional äußert wie Prinz William. Er teilt ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Kate ein strahlendes Lächeln zeigt, und schreibt dazu: "An die tollste Ehefrau und Mutter. Die Stärke, die Du im vergangenen Jahr gezeigt hast, war bemerkenswert. George, Charlotte, Louis und ich sind so stolz auf Dich. Happy Birthday, Catherine. Wir lieben Dich."