"Navy CIS"-Darsteller David McCallum mit 90 Jahren gestorben

Der Schauspieler David McCallum, durch seine langjährige Rolle als Gerichtsmediziner in der US-Krimiserie "Navy CIS" bekannt, ist tot. Der gebürtige Schotte sei am Montag im Beisein seiner Familie in einem New Yorker Krankenhaus friedlich gestorben, teilte der Sender CBS mit. McCallum wurde 90 Jahre alt.

Sein Vater sei von Wissenschaft und von Kultur begeistert gewesen, schrieb Sohn Peter McCallum in einer Mitteilung. Er konnte sowohl ein Orchester dirigieren als auch eine Autopsie vornehmen, dank seiner jahrzehntelangen Studien für die "Navy CIS"-Rolle, hieß es in dem Nachruf.

McCallum nahm "Navy CSI"-Rolle ernst

In der Hitserie um die Spezialagenten der Behörde Naval Criminal Investigative Service (NCIS) spielte McCallum den Gerichtsmediziner Dr. Donald "Ducky" Mallard. McCallum selbst fand, dass "Ducky", der Brille und Fliege trug und eine Schwäche für hübsche Frauen hatte, "ein bisschen albern gewirkt" habe. Ihn zu spielen, habe ihm aber viel Spaß bereitet, erklärte er.

Zugleich nahm McCallum die Rolle ernst und verbrachte nach eigenen Angaben einige Zeit im Büro der Gerichtsmedizin in Los Angeles, um Einblicke in die Abläufe von Autopsien zu bekommen. Die Fangemeinde von "Navy CIS" wuchs langsam, aber stetig. Mit der Zeit zählte die Serie zu den zehn populärsten Sendungen im US-Fernsehen.

David McCallum: Erst Musiker, dann Schauspieler

McCallum wurde 1933 als Sohn eines Geigers und einer Cellistin in Glasgow geboren. Vom Musikstudium schwenkte er später auf Schauspiel um. Nach Theaterauftritten in England zog er in den 1960er-Jahren in die USA, wo er mit der Krimi-Serie "Solo für O.N.C.E.L." in der Rolle des russischen Agenten Illya Kuryakin Erfolg hatte. Seine Rolle in der Serie brachte McCallum zwei Emmy-Nominierungen ein.

Er spielte auch in mehreren Filmen mit, darunter in "Die Verdammten der Meere" (1962), "Gesprengte Ketten" (1963), "Die größte Geschichte aller Zeiten" (1965) und "Ständig in Angst" (1970).