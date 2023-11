Berühmt durch Shrek-Song: US-Sänger Steve Harwell gestorben

Steve Harwell, ehemaliger Frontsänger der US-Rockband Smash Mouth, ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Management gegenüber dem Fernsehsender CNN und weiteren US-Medien. Den Angaben zufolge starb Harwell am Montag "umgeben von Familie und Freunden" in seinem Zuhause in Boise im US-Bundesstaat Idaho. Eine Todesursache wurde zunächst nicht genannt.

"Steve Harwell war ein wahres amerikanisches Original", hieß es auf dem X-Account (ehemals Twitter) von Smash Mouth. Harwell werde "für seinen unerschütterlichen Fokus und seine leidenschaftliche Entschlossenheit" in Erinnerung bleiben. Band-Manager Robert Hayes schrieb bei Facebook: "Ruhe in Frieden, alter Freund."

Harwell feierte mit Smash Mouth etliche Hits

Mit Smash Mouth hatte der gebürtige Kalifornier in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren etliche Hits in den USA gelandet - der bekannteste wohl der Ohrwurm "All Star" (1999). Als Teil des Soundtracks von "Shrek" erlangte das Lied mit eingängigen Zeilen wie "Didn't make sense not to live for fun" ("Es machte keinen Sinn, nicht zum Spaß zu leben") besonders große Popularität.