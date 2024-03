Tödlicher Schuss an Set: US-Star Baldwin erneut vor Gericht

Vor mehr als zwei Jahren starb in den USA am Filmset eines Westerns eine Kamerafrau. Jetzt ist die Waffenmeisterin Gutierrez-Reed wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden.

Wer war Halyna Hutchins?

Die Kamerafrau war zum Zeitpunkt ihres Todes 42 Jahre alt. Sie war auf einem entlegenen Militärstützpunkt in der damaligen Sowjetunion aufgewachsen und hatte zum Beginn ihrer Karriere in Osteuropa an Dokumentarfilmen gearbeitet. Dann studierte sie in Los Angeles das Filmemachen. Vor "Rust" hatte sie unter anderem an dem Kriminaldrama "Blindfire", dem Horrorfilm "Darlin'" und dem Thriller "Archenemy" mitgewirkt.