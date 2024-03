Begehrter Preis: Bringt Hüller den nächsten deutschen Oscar?

Für Deutschland ist diese 96. Preisverleihung eine besondere Freude, denn gleich drei Deutsche haben Chancen. 07.03.2024 | 3:33 min

Und wieder herrscht die alljährliche Hochspannung in Hollywood: In der Nacht zum Montag (ab 0 Uhr MEZ) werden zum 96. Mal die Oscars verliehen. Auf deutscher Seite gibt es auch dieses Jahr wieder große Oscar-Hoffnungen: Nominiert sind die Schauspielerin Sandra Hüller und der Film "Das Lehrerzimmer".

Die Favoriten

Gemessen an der Zahl der Nominierungen ist "Oppenheimer" der Top-Favorit. Das dreistündige biografische Epos von Regisseur Christopher Nolan über Robert Oppenheimer , den Erfinder der Atombombe, ist in 13 Kategorien nominiert, unter anderem als bester Film und für die beste Regie.

Bei der Verleihung der Golden Globes in Beverly Hills räumte das Historien-Epos über den "Vater der Atombombe" fünf Trophäen ab. 08.01.2024 | 1:36 min

An zweiter Stelle mit elf Nominierungen liegt die skurrile Frankenstein-Variation "Poor Things", gefolgt von "Killers of the Flower Moon" mit zehn Nominierungen . Das Werk von Regie-Altmeister Martin Scorsese dreht sich um die Ausbeutung und Ermordung von Mitgliedern des Osage-Stammes durch Weiße zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Ryan Gosling kann für seine Darstellung als "Ken" auf einen Oscar hoffen. Der Schauspieler ist aber enttäuscht, denn Margot Robbie und Regisseurin Greta Gerwig gehen leer aus. 24.01.2024 | 2:21 min

Die Deutschen

Als Kommandant und dessen Frau sind Christian Friedel und Sandra Hüller im oscar-nominierten Drama "The Zone of Interest" zu sehen. Sie sprechen über ihre emotionalen Rollen. 08.02.2024 | 2:28 min

Die 45-jährige, die bereits mit " Toni Erdmann " für internationales Aufsehen sorgte, spielt in "Anatomie eines Falls" der französischen Regisseurin Justine Triet eine deutsche Schriftstellerin, die in Verdacht gerät, ihren Mann getötet zu haben.

Hüller konkurriert gegen Emma Stone ("Oppenheimer"), Annette Bening ("Nyad"), Carey Mulligan ("Maestro") und Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon"). Die deutsche Schauspielerin war sogar an einem zweiten Oscar-Anwärter beteiligt: Die britische Produktion "The Zone of Interest", in der sie die Frau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß spielt, steht im Finale für die Auszeichnung als bester internationaler Film.