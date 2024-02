Starke Frauen bei Berlinale: Wunsch nach mehr Sichtbarkeit

Der weibliche Blick ist im Film unterrepräsentiert - nur vier von 20 Filmen sind ausschließlich von Frauen. Dabei gibt es viele starke Auftritte von Frauen in diversen Rollen. 23.02.2024 | 2:35 min

Wenn wir solche Filme nicht machen, dann gibt es weiter nur Filme über unechte Frauen, die so nicht existieren. Und das würde alle noch unglücklicher machen. Auch jenseits der Leinwand.

Sie ist mit "Love Lies Bleeding" auf der Berlinale vertreten, inszeniert von der britischen Regisseurin Rose Glass. Darin verliebt sich Stewarts Figur Lou in eine Bodybuilderin. Starke Frauen auf der Leinwand - im wahrsten Sinne des Wortes.

Mulligan, Nyong'o, Seyfried: Hollywood in Berlin

Frauen in der Filmbranche unterrepräsentiert

Hollywoodstar Saoirse Ronan kam mit "The Outrun" nach Berlin. Ein Film, den sie selbst produzierte und in dem sie die Hauptrolle übernahm. Für die Regie verpflichtete sie auch eine Frau, die Deutsche Nora Fingscheidt , die schon 2019 mit "Systemsprenger" Furore machte.

Es würde einfach so viel bessere Geschichten geben, wenn genauso viele Frauen wie Männer an der Entstehung von Filmen beteiligt wären.

"In unserem Film zum Beispiel war uns eine Erzähl-Perspektive wichtig, die nur eine Frau haben kann", sagt Ronan.

Tatsächlich ist die weibliche Sicht im Film aber noch immer unterrepräsentiert. Auch im Berlinale-Wettbewerb sind von 20 Filmen nur vier ausschließlich von Frauen inszeniert. Zwei weitere sind mit Frauen in einem Regie-Team entstanden.

Im Umkehrschluss bedeutet das: Mehr als 70 Prozent der Filme im Wettbewerb sind allein von Männern gedreht. Das spiegelt in etwa das Verhältnis wider, das auf dem kommerziellen Filmmarkt zu beobachten ist. Von einer 50/50-Beteiligung bei den wichtigsten Jobs der Filmbranche sind Frauen noch weit entfernt.

Lena Dunham: "Viele Frauen-Bilder irritieren"

Sie sagt, sie liebe es eine Frau zu sein, aber: "Vieles an den Frauen-Bildern, die uns in Zeitschriften, Filmen und im Fernsehen vorgesetzt wurden, fand ich irritierend. Diese Erwartungen, die an uns gestellt werden."