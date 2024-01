Oscars 2024: Sandra Hüller und "Das Lehrerzimmer" nominiert

Auch die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller kann auf eine Auszeichnung hoffen: Sie ist als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle im Film "Anatomie eines Falls" der französischen Regisseurin Justine Triet nominiert. Hüller konkurriert in der Kategorie mit den Hollywood-Stars Emma Stone ("Poor Things"), Carey Mulligan ("Maestro"), Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon") und Annette Bening ("Nyad").