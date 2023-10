100 Jahre Disney: "Früh viel richtig gemacht"

Gerade in den 1950er Jahren entdeckt Disney auch das weibliche Publikum. So richtete sich der romantische Plot in "Cinderella" (1950) nicht nur an die Kinder, sondern auch an die Mütter. Aus heutiger Sicht zeigt er eine typische Charakterisierung der frühen Disney-Prinzessinnen, die "eine enge Verknüpfung von eher über-idealisierten Schönheitsvorstellungen plus eher passiven, weiblichen Figuren" darstellt, sagt Reinerth. Das dortige Frauenbild, das früher begeisterte, werde heute eher kritisiert.