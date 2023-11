Streamingdienst Disney+ will gegen Passwort-Teilen vorgehen

Der US-Streamingdienst Disney+ will wie der Konkurrent Netflix gegen das Teilen von Nutzerkonten vorgehen . Disney-Chef Bob Iger sagte, das Unternehmen sehe es als "Priorität", das Teilen von Passwörtern einzuschränken und habe bereits "die technische Möglichkeit" dafür. Außerdem soll es in Europa ab November auch ein günstigeres Abo mit Werbung geben.

Jüngster Abo-Rückgang auf Indien zurückzuführen

Disney+ sieht sich wegen der harten Konkurrenz durch Netflix und andere Anbieter schon seit längerem mit sinkenden Abozahlen konfrontiert, sie gingen nun das dritte Quartal in Folge zurück.

Zwischen Ende September und Ende Juni verlor der Dienst insgesamt 18 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Der jüngste Rückgang liegt vor allem am indischen Markt, wo Disney+ Senderechte für Cricket-Spiele verlor.

Mehr Kunden durch Vorgehen gehen Passwort-Teilen?

Konkurrent Netflix geht seit Mai verstärkt dagegen vor, wenn Abonnenten ihre Zugangsdaten mit anderen Menschen teilen und das Abo so gemeinsam nutzen. Für zusätzliche Zugänge in anderen Haushalten werden Gebühren fällig. Die Nutzerzahl erhöhte sich dadurch im zweiten Quartal um sechs Millionen auf 238 Millionen.

Disney+ habe noch "einen langen Weg" vor sich, bis das Unternehmen die Gewinnzone erreiche, sagte Analyst Jamie Lumie von der Marktforschungsfirma Third Bridge. "Wir rechnen damit eher 2025 als nächstes Jahr."

Disney+ will Abo-Modell mit Werbung auch in Europa einführen

Der Streamingdienst will ab November sein Abo-Modell mit Werbung auch in Europa und Kanada anbieten - auch in Deutschland. Ein Abo mit Werbung soll hierzulande monatlich 5,99 Euro kosten, wie das Fachmagazin "Horizont" berichtete.