Emma Stone: auf dem Weg zum zweiten Oscar?

Bella Baxter, gespielt von Emma Stone, sieht aus wie eine Erwachsene und ist nach ihrer Wiederbelebung doch ein Kind. Und so beginnt ihre skurrile Reise zu sich selbst. 16.01.2024 | 2:37 min

Emma Stone ist 35 und schon seit fast 20 Jahren im Filmgeschäft. Ab 2005 bekam sie erste Fernsehrollen. 2007 gab sie ihr Kinodebut in der Komödie "Superbad". Seither hat sie in so unterschiedlichen Filmen wie der "The Amazing Spiderman"-Reihe, "The Help", "Birdman" oder "The Favourite" gespielt.