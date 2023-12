Von Action bis Arthouse: Diese Filme kommen 2024 ins Kino

"Godzilla x Kong: The New Empire" soll im April starten.

"Beetlejuice 2" und "Gladiator 2": Rückkehr von Klassikern

Nicht ganz so lange mussten Kinogänger auf den zweiten Teil des Epos "Gladiator" warten. Vor über 23 Jahren kam der Monumentalfilm von Ridley Scott über den römischen Feldherrn Maximus (Russell Crowe) heraus. "Gladiator 2" mit Paul Mescal in der Hauptrolle soll im November anlaufen.

Der wohl berühmteste Schriftzug in den Hügeln über der Stadt Los Angeles wird 100 Jahre alt. Ein Zeichen, unter dem Filme, Karrieren, Träume und auch Albträume entstanden sind. 13.07.2023 | 2:33 min

"Dune 2" und "Godzilla x Kong": Fortgesetzte Action-Spektakel

In "Godzilla x Kong: The New Empire" treffen wieder zwei legendäre Kinomonster aufeinander, Alexander Skarsgård und Millie Bobby Brown sind in dem Action-Fantasyfilm dabei, Kinostart im April.