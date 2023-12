Golden Globes 2024: Das sind die Nominierten

Die Filme "Anatomie eines Falls" (Frankreich) und "The Zone of Interest" (Großbritannien) sind im Rennen um die Golden Globes in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" nominiert. In beiden Filmen spielt die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller mit - die für ihre Rolle in "Anatomie eines Falls" zudem als beste Hauptdarstellerin in einem Kinofilm (Drama) nominiert ist.