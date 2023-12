Neue Filme und Serien: Die Streaming-Highlights im Januar

Für lange Winterabende auf dem Sofa stellt Serien-Experte und ZDF-Redakteur Patrick Lipke spannende Film- und Serien-Highlights vor, darunter "The Outlaws", "Pumpen", "Expats" und "Saltburn". Viel Spaß beim Anschauen! 28.12.2023 | 7:32 min

Ein klassischer Start in den ersten Januar 2024 könnte so aussehen: Silvesternacht abschütteln, danach ab 11:15 Uhr ins Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker (diesmal mit Christian Thielemann), anschließend ab 14 Uhr nach Garmisch-Partenkirchen hüpfen und das Neujahrsspringen genießen - beides natürlich im Stream der ZDF-Mediathek. Und schon kann das neue Jahr beginnen!

Wie Sie das gestalten, liegt ganz bei Ihnen. Was das Entertainment angeht, hilft hier für Januar unser Streifzug durch die Mediatheken:

Dramedy-Serie: The Outlaws (ZDF-Mediathek)

In der Serie "The Outlaws" geht es um Menschen, die Sozialdienst aufgebrummt bekommen. Von links: Frank (Christopher Walken), Rani (Rhianne Barreto), Christian (Gamba Cole), Greg (Stephen Merchant), Gabby (Eleanor Tomlinson) Quelle: ZDF / Gavin Bond

Schwarzer Humor ist ein weites Feld. Er kann brutal offensichtlich auftreten und mit Tabus spielen, aber ebenso unterschwellig ans Werk gehen, sodass wir ihn fast mit der Lupe suchen müssen. Die letztgenannte Variante ist es wohl, die in der Serie "The Outlaws" dominiert. Feiner, unterschwelliger britischer Humor, der hin und wieder stärker durchbricht und spontanes Lachen bewirkt.

Es geht um sieben Menschen, die statt Gefängnisstrafe Sozialdienst aufgebrummt bekommen und sich dadurch kennenlernen. Die schlaue Schülerin Rani, der alternde Kleinkriminelle Frank, die koksende Influencerin Lady Gabriella, der seltsam unbeholfene Rechtsanwalt Greg, die radikale Aktivistin Myrna, der Unternehmer John und der Gangster Christian.

Was genau sie angestellt haben, ist eher Nebensache. Unter welchen Umständen sie leben, hingegen nicht. Einsam und ständig auf der Suche nach Anerkennung, vom Vater immer nur als Verlierer angesehen, von Helikoptereltern wie in einem Gefängnis gehalten oder von den Kollegen immer nur ausgenutzt und ausgelacht: Die Schicksale der Figuren haben viele Facetten.

Wie das zusammenwachsen kann, davon handelt die Story dieser Zwangsgemeinschaft, die sich im normalen Leben niemals so hätte bilden können. Wir werden auf diesem Weg in ein Wechselbad der Gefühle geworfen - von Wut über Mitleid und Mitleiden hin zu Freude und dann wieder dazu, einzelne Figuren mal so richtig durchzuschütteln. Klar, und lachen auch. Drama + Komödie = Dramedy. Hier geht die Gleichung auf.

The Outlaws ist ab 15. Januar in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Und hier nun unser gesamter Überblick mit ausgewählten Angeboten der Streamingportale im Januar:

Thriller-Serie: Reacher (Staffel 2, Amazon Prime Video)

Jack Reacher ist zurück. Der Ex-Militärpolizist muss hautnah miterleben, wie ein Mitglied seines ehemaligen Teams nach dem anderen ermordet wird. Wer steckt dahinter? Reacher und die drei noch Verbliebenen seines Teams machen sich auf die Suche.

Diese Staffel basiert auf Band 11 der Buchreihe von Lee Child - und natürlich geht es brutal und actiongeladen zu. Wir wissen: Am Ende gewinnen immer die Guten. Oder wie das Team selbst sagt: Mit den Special Investigators legt man sich nicht an! Fünf Folgen sind nun online, die restlichen drei folgen freitags im Januar.

Die zweite Staffel von Reacher ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet.

Gefährliche Stunts oder verblüffende Filmtricks: Was macht einen Actionfilm so spannend? Eric dreht einen Film und erklärt, wie die Spezialeffekte entstehen. 20.09.2023 | 23:53 min

Fantasy: Percy Jackson: Die Serie (Disney+)

Der zwölfjährige Percy Jackson hat irgendwie das Gefühl, dass etwas mit ihm nicht stimmen kann - und tatsächlich liegt er da ganz richtig: Als Sohn des Poseidons ist er ein Halbgott. Und schon bald findet er sich, nachdem man ihm endlich die Wahrheit gesagt hat, inmitten einer riesigen Verschwörung im Reich der alten griechischen Götter wieder.

Inhaltlich folgt die Serie Band 1 der Buchserie (Percy Jackson - Diebe im Olymp) und somit auch der gleichnamigen Verfilmung. Nun also in aller Ausführlichkeit in acht Folgen. Das Teenie-Herz freut sich!

Percy Jackson: Die Serie ist gerade bei Disney+ gestartet.

Doku-Serie: Du bist, was du isst: Ein Zwillingsexperiment (Netflix)

Neuere Forschungen haben zwar gezeigt, dass eineiige Zwillinge nicht unbedingt das exakt gleiche Erbgut aufweisen - im Laufe der Lebensjahre finden sich immer mehr Mutationen, zum Beispiel bedingt durch Umwelteinflüsse oder die eigene Lebensweise. Aber dennoch sind sie sich sehr, sehr ähnlich. Weshalb Zwillingsexperimente ja auch so beliebt sind. Hier geht es also darum, wie sich unterschiedliche Ernährungsweisen auf Menschen auswirken. Interessant!

Du bist, was du isst: Ein Zwillingsexperiment startet am 1. Januar bei Netflix.

Teeniefilm-Klassiker: La Boum - Die Fete & La Boum - Die Fete geht weiter (ZDF-Mediathek)

"Dreams are my reality…" - wer hat es direkt im Ohr? Und Hände hoch, wer weiß noch, wer das gesungen hat? Richtig, das war Richard Sanderson. Wie könnte man das auch vergessen, gut 40 Jahre nach dem Kinodebüt von La Boum.

Ja, das ist nun wirklich lange her, aber diese Klassiker haben bis heute nichts von ihrem Charme verloren. Tauchen wir also noch einmal ein ins verwirrende erste Liebesglück der 13-jährigen Vic und ins ebenso turbulente Familienleben ihrer Eltern. Faszinierend, französisch, verrückt!

La Boum 1 und La Boum 2 starten am 4. Januar in der ZDF-Mediathek.

Drama: Die wundersame Welt des Luis Wain (ARD-Mediathek)

Katzenbilder sind bekanntlich ein wunderbares Mittel gegen Verstimmungen vielerlei Art. Das war auch schon früher so - nur nicht auf dem Display eines Smartphones, sondern ganz oldschool auf Papier. Einer, der Katzenbilder zum Mittelpunkt seines Lebenswerks gemacht hat, war der britische Maler Luis Wain.

Sein Kniff: Er vermenschlichte Katzen auf seinen Bildern, setzte sie auf Schaukeln, drückte ihnen Teetassen in die Pfoten. Mit Erfolg! Dies hier ist seine Lebensgeschichte Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts - ein Weg, der auch von Schicksalsschlägen gezeichnet ist.

Die wundersame Welt des Luis Wain ist ab 4. Januar in der ARD-Mediathek.

Von Action bis Arthouse : Diese Filme kommen 2024 ins Kino In "Godzilla x Kong" treffen wieder zwei legendäre Kinomonster aufeinander, die "Spider-Man"-Reihe wird komplettiert. Aber auch Arthouse-Filmfans kommen 2024 auf ihre Kosten.

Krimi: Sarah Kohr - Zement (ZDF-Mediathek)

Üblicherweise sieht Sarah Kohr im Verlauf eines Falles ja immer mitgenommener aus. Dieser Fall aber ist anders: Gleich zu Anfang wird die Spezialermittlerin schwer ramponiert und wacht danach im Krankenhaus auf. Nur bruchstückhaft erinnert sie sich daran, dass sie ihren schwer verletzten Nachbarn in einem Krankenwagen begleitet hat, dieser von einem SUV gerammt wurde und sich in der Folge überschlagen hat.

Und erst recht erinnert sie sich nicht daran, den Fahrer des SUV danach erschossen zu haben. Hat sie? Es gibt nur einen Weg das herauszufinden - und dieser ist hart und gefährlich. Kohr wie wir sie schätzen und mögen!

Sarah Kohr - Zement ist ab 13. Januar in der ZDF-Mediathek.

Comedy-Serie: Pumpen (ZDF-Mediathek)

Tom (2.v.l.) und Mia (4.v.l.) sollen eine Magdeburger Muckibude übernehmen - so hat es ihre Mutter im Testament verfügt. Die illustre Belegschaft hilft ihnen. Quelle: ZDF / Florian Schüppel

Der Inhaber ist seit Jahren verschollen, die Inhaberin gerade ertrunken. Und nun sollen es die Geschwister Tom und Mia gemeinsam richten. So hat es die Mutter in ihrem Testament verfügt. Dazu muss man wissen: Die Geschwister sind seit Jahren auf Abstand und müssen sich erst einmal irgendwie zusammenraufen. Damit der Laden weiter laufen kann, hilft die illustre Belegschaft nach allen Kräften - auch die haben einiges zu verlieren, falls das Studio vor die Wand führe. Putzig, kurzweilig, unterhaltsam.

Pumpen startet am 15. Januar mit den ersten fünf Folgen in der ZDF-Mediathek, danach wöchentlich eine neue Folge.

Weitere Streaming-Highlights

Drama-Serie: Kübra (Netflix)

Wer ist Kübra? Gökhan weiß es nicht. Fakt ist: Der ehemalige türkische Soldat, der in einem Vorort Istanbuls lebt, erhält über eine Religions-App Nachrichten von jemandem mit genau diesem Namen. Kübra spricht nur zu ihm - und schickt Gökhan geheime Infos über die Dinge, die niemand sonst weiß, oder Dinge, die geschehen werden. Ist Gökhan ein neuer Messias, der von Gott gesandte Botschaften erhält? Oder ist er einfach Opfer einer Verschwörung?

Kübra startet am 18. Januar bei Netflix.

Thriller-Serie: Oderbruch (ARD-Mediathek)

Wie kommt ein riesiger Berg Leichen und Tierkadaver auf einen seit Jahren unbewirtschafteten Acker? Drei Hauptakteure sollen dieser Frage nachgehen: der Polizist Roland Voit, der selber aus diesem Dorf Krewlow stammt, sein polnischer Kripokollege Stanislaw Zajak und Voits Ex-Kollegin Maggie Kring, die nach der Oderflut 1997 mit ihrer Heimat und ihrer Familie gebrochen hat.

Aber: Die grauenhafte Ansammlung menschlicher und tierischer Überreste lag auf einem Feld ihrer Eltern. Und die beiden scheinen darüber hinaus, man ahnt es von Anfang an, etwas verbergen zu wollen. Was war, was ist da los an der deutsch-polnischen Grenze? Düster, spannend.