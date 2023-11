Über die Reihe

Mehr als fünf Jahre dauerten die Dreharbeiten zu "Unsere Erde III". Viele neue Kameratechnologien kamen dabei zum Einsatz und stellen echte Pionierleistungen dar. Besonders leichte Drohnen, High-Speed-Kameras und ferngesteuerte Tiefseefahrzeuge ermöglichen Einblicke in spektakuläre, bislang nie gesehene Orte – von den entlegensten Urwäldern in die unheimlichen Welten der Tiefsee, von den dunkelsten Höhlen in die heißesten Wüsten.



Seit der Ausstrahlung der ersten Reihe "Unsere Erde" sind fast 20 Jahre vergangen. Sowohl Wissenschaft als auch Technologie haben seither große Fortschritte gemacht. Der Blick auf die Tierwelt änderte sich somit massiv.



Auch die Erde selbst ist eine völlig andere als damals: Die Natur hat sich in den vergangenen Jahrzehnten mehr verändert als in der gesamten Menschheitsgeschichte, für den Planten ist ein kritischer Punkt erreicht. Die Veränderungen heute betreffen alle Ökosysteme und unzählige Lebewesen, mit denen wir diesen Planeten teilen. Die achtteilige Reihe nimmt mit auf eine Entdeckungsreise und lässt "Unsere Erde" in neuem Licht erscheinen.