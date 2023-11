Unsere Erde III - Von Sumpfmonstern und Zombiefischen

In Sri Lanka beispielsweise müssen Sumpfkrokodile während der Trockenzeit zu alternativen Jagdstrategien greifen: Statt wie sonst in Seen und Flüssen auf ihre Beute zu lauern, graben sie sich im Schlamm an den Rändern der verbliebenen Wasserlöcher ein und schlagen zu, wenn die durstigen Herden zur Tränke kommen. So werden die Krokodile zu wahren Sumpfmonstern. Anpassungen wie diese finden statt, wenn sich Regen und Trockenheit regelmäßig abwechseln. Der zeitlich begrenzte Wassermangel schafft eine Herausforderung, die die Krokodile bewältigen.