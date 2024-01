Unsere Erde III - Vom Überleben in der Menschenwelt

Den New Yorkern fallen die Ameisenkolonien in ihrer Stadt nicht besonders auf. Dabei sind in den Ritzen der Bürgersteige emsige Sechsbeiner – genau wie die Zweibeiner – auf dem Weg zur Arbeit. Diese Ameisen stammen, wie die meisten New Yorker, nicht ursprünglich aus Amerika. Man nimmt an, dass sie mit frühen Siedlern auf Schiffen anreisten. Seit ihrer Ankunft in der Neuen Welt blieben sie in der Nähe menschlicher Siedlungen, bis sie sich schließlich zu echten Großstädtern entwickelten. Sie lernten, sich mit dem Verkehr zu arrangieren und fast ausschließlich von Junkfood zu ernähren. Heute kommt ein Ameisenmagen mit fast allen Zusatzstoffen und Chemikalien klar, die der Mensch seinen Speisen beimischt.