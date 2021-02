Ein perfekter Planet - Ozeane

Welches Tier hat sich auf so ungewöhnliche Weise an das Leben im oder am Wasser angepasst, dass Sie beim Dreh wirklich überrascht waren?

Die ungewöhnlichste Anpassung an ein Leben im Ozean zeigt ein Tier, das eigentlich so aussieht, als wäre es ausschließlich für ein Leben an Land entworfen worden. Jeder Fisch, Tintenfisch oder Meeressäuger ist so offensichtlich an ein Leben im Meer angepasst, dass es für diese Tiere unmöglich wäre, langfristig außerhalb des Wassers zu überleben. Aber auf dem Galapagos Archipel gibt es ein Tier, das völlig unzureichend ausgestattet erscheint, um mit einem Leben unter Wasser zurechtzukommen. Und trotzdem existiert dieses Wesen.



Meerechsen verbringen zwar viel Zeit an Land, aber zur Nahrungsaufnahme müssen sie ins Meer. Sie leben auf Vulkaninseln, die so öde und felsig sind, dass es an Land nur wenig für sie zu fressen gibt. Dagegen ist das Meer an der Küste voller Algen und Seegras, die die Pflanzenfresser abweiden können. Über die Jahrtausende haben sich die Meerechsen wegen dieses Nahrungsangebots daran angepasst, ein Leben in der Brandung zu führen. Sie sind dazu in der Lage, durch die höchsten Brecher hinauszuschwimmen, um die besten Futtergründe zu erreichen und danach gegen den Sog der abfließenden Wellen an ihre Küste zurückzukehren. Noch unglaublicher ist: Diese Echsen sind kaltblütig. Die Strömung, die Nährstoffe zu den Galápagos-Inseln transportiert, kommt aus der Tiefsee und ist eine kalte Strömung. Eigentlich bedeutet das, dass die Echsen das kalte Wasser meiden sollten. Tatsächlich sie sind aber in der Lage, ihre Körper vor jedem Tauchgang in der äquatorialen Sonne so aufzuheizen, dass die Wärme dazu ausreicht, ungefähr 30 Minuten im kalten Wasser zu bleiben.



Erzählen Sie bitte über die Wale im Golf von Thailand. Wie haben sich die Tiere an diese Todeszone im Ozean angepasst?

Die Wale im Golf von Thailand sind ein unglaubliches Beispiel dafür, wie Tiere - besonders so intelligente Meeressäuger - sich an Veränderungen anpassen können. Im Golf von Thailand fließen Gifte aus der Landwirtschaft, vor allem Düngemittel, ins Meer. Diese Stoffe düngen das Plankton und sorgen für gewaltige Algenblüten. Das klingt erstmal gut, aber wenn die Algen absterben, sinken sie auf den Meeresgrund und verwesen. Dadurch entsteht eine Schicht von extrem sauerstoffarmem Wasser. Das ist besonders schlimm für Fische, die den Sauerstoff im Wasser ja für ihre Atmung benötigen. Die Fische müssen an die Oberfläche des Ozeans, wo Wellen und Gezeiten für eine Durchmischung des Wassers sorgen, und bleiben dort gefangen.



Brydewale machen normalerweise Beute, indem sie mit offenem Maul durch große Schwärme schwimmen und die Fische auf diese Weise wie mit einem Netz fangen. Aber es kostet sehr viel Energie, sich mit offenem Maul in hoher Geschwindigkeit vorwärts zu bewegen. In Thailand lohnt sich diese Technik nicht, und die Wale haben deshalb eine Alternative entwickelt. Sie bleiben einfach an der Wasseroberfläche mit offenem Maul liegen und warten, bis aufgeschreckte Fische hineinspringen.



Diese „Fischfalle“ könnte eine energiesparende Anpassung an das knapper werdende Nahrungsangebot sein. Effektiv scheint diese Technik vor allem deshalb zu sein, weil die Fische wegen des Sauerstoffmangels am Meeresboden nicht mehr in die Tiefe flüchten können. Aber sogar mit diesen ausgeklügelten Anpassungen müssen die Wale im Golf von Thailand um ihr Überleben kämpfen. In den vergangenen Jahren ist die Population wegen der Schifffahrt, allgemeiner Überfischung und der Vergiftung des Golfs weiter zurückgegangen. Während unserer Drehreise haben wir die Wale nur ein paar Mal beobachten können. Es war reines Glück, dass wir alle Aufnahmen bekamen, die wir brauchten.



Es gibt heute in den Ozeanen 15 Mal mehr Todeszonen als vor 50 Jahren. Wie sieht die Zukunft der Meeresbewohner aus?

Ich kann nur kommentieren, was wir als Filmemacher und Wissenschaftler heute schon sehen. Eindeutig ist, wie ich glaube, dass viele Fischbestände weltweit durch Überfischung zerstört werden. Und das wird weitreichende Folgen für die marinen Nahrungsketten haben. Die Vergiftung vom Land aus schafft immer mehr Todeszonen an den Küsten mit katastrophalen Auswirkungen - sowohl für die Lebensräume an den Küsten, als auch für die Menschen, die dort leben. Der Klimawandel heizt unsere Ozeane auf, die umgekehrt wiederum die globalen Wettermuster beeinflussen.



Folgen sind: das Korallensterben, das Schmelzen der Eisschilde an den Polen und ein tiefgreifender Einfluss auf die Planktonproduktion. Und all das hat wiederum das Potential für weitere weitreichende Schäden, für die Natur genauso wie für die Menschheit über viele Generationen hinweg. Und natürlich ist da noch das Plastikproblem, das die Welt erst langsam anfängt, zu begreifen. Basierend auf den Trends, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, glaube ich persönlich, dass die Zukunft der Ozeane trostlos ist, wenn wir diesen Weg weiterbeschreiten.



Trotz allem ist unser Planet belastbar. Und wenn er die Zeit und die Gelegenheit bekommt, kann er sich erholen. Wenn beispielsweise Meeresschutzgebiete ausgewiesen werden, können sich Fischbestände erholen. Und wenn wir mit größerem Nachdruck auf erneuerbare Energien setzen und sich die Regierungen weltweit wirklich anstrengen, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beenden, können sich die Ozeane regenerieren. Und ein gesunder Ozean ist nicht nur wichtig für die Meeresbewohner, sondern für die Gesundheit des gesamten Planeten.