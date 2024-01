Schauspielerin Sandra Hüller im Porträt

Die Schauspielerei bezeichnete Sandra Hüller einmal als einen "Empathieberuf, ein Nachdenken-über-andere-Beruf". Quelle: picture alliance/Jörg Carstensen/dpa

Falls ihre Schauspielkarriere den Bach hinuntergehen sollte, hätte sie immer noch ihren Gabelstapler-Führerschein. Doch mit den gerade verkündeten Oscar-Nominierungen braucht Sandra Hüller vorerst wohl nicht darauf zurückzugreifen.

Die 45-jährige Deutsche wurde in der Kategorie beste Schauspielerin für ihre Hauptrolle in "Anatomie eines Falles" nominiert. Der französische Streifen ist auch als bester Film nominiert - genauso wie der britische Film "The Zone of Interest", in dem Hüller ebenfalls eine der Hauptrollen spielt.

Sandra Hüller ist für die Oscars 2024 als beste Hauptdarstellerin nominiert und die ZDF-Co-Produktion "Das Lehrerzimmer" als bester internationaler Film. 23.01.2024 | 0:23 min

Mit der für sie typischen Selbstironie hatte Hüller im Interview mit "The Hollywood Reporter" ihre Gabelstapler-Zusatzqualifikation erwähnt. Im vergangenen Oktober war sie auf dem Titel des US-Branchenblatts zu sehen - eine ungewöhnliche Ehre für eine deutsche Schauspielerin. Doch diese ist berechtigt: Seit dem vergangenen Jahr ist Hüller auf internationalem Erfolgskurs.

Zahlreiche Preise und Nominierungen

In Cannes war im vergangenen Mai bereits vom "Hüller-Effekt" die Rede, als "Anatomie eines Falles" und "The Zone of Interest" zu den Siegerfilmen zählten. Es folgten der Europäische Filmpreis und der Preis der US-Filmkritiker

Bei den britischen Bafta-Filmpreisen ist Hüller als beste Schauspielerin nominiert, auch bei den zu Jahresbeginn verliehenen Golden Globes zählte die 45-Jährige zu den Nominierten.

Rolle in "Anatomie eines Falls" wie auf den Leib geschrieben

In "Anatomie eines Falls" spielt Hüller eine deutsche Schriftstellerin, die mit Mann und Kind in den französischen Alpen lebt. Als ihr Mann tot im Schnee aufgefunden wird, wird sie zur Hauptverdächtigen. Der Film der französischen Regisseurin Justine Triet folgt der Gerichtsverhandlung, in der die Angeklagte viel von sich preisgibt.

Triet hatte Hüller schon zuvor für ihren Film "Sybil" engagiert. Die Zusammenarbeit gefiel Triet so gut, dass sie Hüller die Rolle in "Anatomie eines Falls" nach eigener Aussage auf den Leib schrieb. Hüller verkörpere "eine Frau, die zu ihrer Freiheit, zu ihrer Sexualität und zu ihren Entscheidungen steht", so beschrieb die Filmemacherin ihre Hauptfigur. "Sie wirkt stark und genau das macht sie verdächtig", erklärte sie in Cannes.

Sandra Hüller spielt eine Ehefrau vor Gericht in "Anatomie eines Falls". Quelle: Les-Films-Pelléas-Les-Films-de-Pierre

Hüller: Mag keine einfachen Rollen

Triet schätzt Hüllers Authentizität. An deren Arbeitsweise zeige sich, dass "sie vom Theater kommt", sagt Triet.

Sie ist eine Schauspielerin, die sich sehr mit ihrer Rolle auseinandersetzt. Justine Triet, Regisseurin

Hüller selbst sagt, dass sie keine einfachen Rollen mag. Die Schauspielerei bezeichnete sie einmal als einen "Empathieberuf", einen "Nachdenken-über-andere-Beruf". "Je mehr ich über unterschiedlichste Arten von Menschen herausfinde, desto größer wird meine Möglichkeit, sie alle zu akzeptieren, wie sie sind", sagte sie dem "SZ-Magazin".

Hüller machte ihre Ausbildung an der renommierten Schauspielschule Ernst Busch in Berlin und wurde schon 2003 zur "Nachwuchsschauspielerin des Jahres" gekürt - unter anderem für ihre Rolle einer geistig behinderten jungen Frau, die ihre Freude an der Sexualität entdeckt.

Nicht viele deutsche Schauspieler kennt man auch international. Bei Sandra Hüller ist das anders. Sie warb in Cannes gleich mit zwei Filmen für sich. 22.05.2023 | 1:46 min

Durchbruch für Sandra Hüller mit "Toni Erdmann"

Ihren Durchbruch hatte sie dann mit dem Film "Toni Erdmann", in dem sie unter anderem mit einer legendären und völlig unerotischen Nacktszene von sich reden machte. "Wenn mir heute Leute sagen, 'Toni Erdmann' war ein toller Film, denke ich schon ganz kurz, die wissen alle, wie ich da nackt ausgesehen habe", sagte sie später. "Leicht gefallen ist mir das nicht, aber wenn ich auf dem Zehn-Meter-Brett stehe, springe ich auch."

"Mut zur Hässlichkeit" bescheinigte ihr "The Hollywood Reporter", der diesen Ausdruck sogar auf Deutsch erwähnt. Hüller selbst stört das nicht. "Schön findet man sich selten, wenn man spielt", räumt sie freimütig ein. Ob schön oder nicht, Hüller macht auf der Leinwand mächtig Eindruck.

